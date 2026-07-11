Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Die nächste Horoskop -Woche ist besonders wichtig für Deine Beziehung, Deine Partnerin oder Dein Partner benötigt Zeit mit Dir! Deine Gefühle könnten verrückt spielen und Dich zur falschen Richtungsentscheidung verleiten. Lies jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 13.7. bis 19.7.2026 und erfahre, welche wichtigen Botschaften die Sterne noch für Dich parat haben.

Liebe und Partnerschaft

Eine neue Liebe bringt Dich auf Wolke sieben. Du fühlst Dich rundum fit und bist fröhlich. Ein freundliches Lächeln kann Sorgen wegpusten. Probiere es aus. Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du Dir das vorstellst. Sowohl Singles als auch Paare können sich auf viel Romantik freuen.

Gesundheit und Fitness

Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme. Auch wenn es regnet, gehe nach draußen, dort tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Bringe andere zum Lachen, das macht auch Dich glücklich. Nervlich bist Du sehr angespannt – leiste Dir doch mal etwas Erfreuliches.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg. Drängle nicht bei Deiner Karrierelaufbahn, Deine Zeit kommt erst später. Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen.