Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 6.7. bis 12.7.2026: Fische sind romantisch und geheimnisvoll. Doch wie wirken sich diese Charaktereigenschaften in der nächsten Horoskop -Woche auf Dein Schicksal aus? Das Universum hat einige kosmische Botschaften für Dich, die Du unbedingt beachten solltest.

Liebe und Partnerschaft

Im Augenblick kannst Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin nichts recht machen, warte ab. Flüchte nicht vor den Alltagspflichten, die Dir gelegentlich zur Last fallen. Das kann Dir Schwierigkeiten bereiten. Überrasche Deinen Schatz mit einer kleinen Aufmerksamkeit! Du bist viel zu ungeduldig und übersiehst viele Flirtchancen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Anstrengende Action streichen, mehr relaxen. Du scheinst heute sehr nervös zu sein. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf.

Beruf und Finanzen

Dein Ehrgeiz findet momentan kein lohnendes Ziel, gönne Dir eine Pause. Du wirst recht klare Gedanken fassen und Dich verständlich machen können. Somit wirst Du Deine Fähigkeiten mit gutem Erfolg einsetzen. Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf.