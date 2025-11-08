Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Laut der aktuellen Konstellation der Himmelskörper müssen sich Fische-Frau und Fische-Mann in der nächsten Horoskop -Woche im Beruf gegen einige Widerstände durchsetzen. Welchen kosmischen Ratschlag Dir die Sternenkundler zu Gesundheit und Liebe geben können, erfährst Du im Wochenhoroskop für Fische vom 10.11. bis 16.11.2025.

Liebe und Partnerschaft



Langeweile ist für Dich ein Fremdwort. Kaum hast Du Dich von den aufregenden Erlebnissen erholt, beginnt schon das nächste Abenteuer. Es ist Zeit, Deine Gefühle auszusprechen - eine Liebeserklärung kann ungeahnte Reaktionen hervorrufen. Du schwebst auf Wolke sieben! Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft mal allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Beobachte die Lage ruhig: Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Selbst in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir mal wieder einen gründlichen Check beim Arzt, das beruhigt und lässt Dich leicht und unbeschwert fühlen. Verzichte auf Genussgifte und konzentriere Dich darauf, Deine Nerven zu beruhigen. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Pläne.

Beruf und Finanzen

Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Deine Ziele zu erreichen. Es wird anstrengend, stelle Dich auf Mehrarbeit ein. Nur weil Dir ein Fehler unterlaufen ist, solltest Du nicht an Deinem Selbstwert zweifeln. Du kannst nicht immer Perfektion von Dir erwarten. Triff Entscheidungen ruhig spontan aus dem Bauch heraus, das passt zu Deiner aktuellen Energie.