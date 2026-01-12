Wochenhoroskop Fische: So wird diese Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Egal, wie schnell Fische-Frau und Fische-Mann in dieser Horoskop -Woche auch rennen, davon wird der Weg hin zum Erfolg in Liebe, Fitness und Beruf nicht kürzer. Nutze die vorteilhaften Planetenbewegungen und Mondenergien, um Dich zu entspannen. Das Wochenhoroskop für Fische vom 12.1. bis 18.1.2026 rät Dir zu mehr Gelassenheit.

Liebe und Partnerschaft

Dein Lieblingsmensch gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz. Sprich mit Deinem Schatz. Klare Abmachungen sind langfristig besser als ständige Heimlichkeiten und Ausweichmanöver. In den nächsten Wochen erwarten Dich nur schöne Dinge. Leicht und beschwingt gehst Du durch den Alltag und freust Dich des Lebens. Du und Dein Herzblatt lieben Trubel und Heiterkeit und genießen jede quirlige Atmosphäre. Das große Glück findet man aber in nachdenklichen Momenten.

Gesundheit und Fitness

Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus auf. Schon bald startest Du wieder durch. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft.

Beruf und Finanzen

Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter. Logik spielt eine sehr wichtige Rolle in Deinem Leben und zusätzlich hast Du auch noch jede Menge technisches Verständnis. Dein Teamgeist zahlt sich aus. Prickelnde Wortgefechte heben die Stimmung und wenn Du jetzt noch Deine Egozentrik überwindest, erreichst Du alles. Lasse Dir nicht zu viel aufladen, sonst droht Stress am Arbeitsplatz.