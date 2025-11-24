Wochenhoroskop Fische: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Welche Überraschungen und Herausforderungen hält die aktuelle Horoskop -Woche für Dich bereit? Die Sterne verheißen Fische-Frauen und Fische-Männern Erfolg im Beruf. Am Liebeshimmel hängen laut Astrologie aber dunkle Wolken - Du hast Dein Liebesglück in der Hand, nutze also Deine Chancen und die Ratschläge aus dem Wochenhoroskop für Fische vom 24.11. bis 30.11.2025 .

Liebe und Partnerschaft

Du setzt falsche Signale. Dein Schatz versteht nicht, was Du überhaupt willst. Du kannst zurzeit kaum aus dem Haus gehen, ohne dass Dich jemand anbaggert. Das Schicksal mixt einen prickelnden Cocktail der Versuchung. Du hast ein Gespür dafür, wie Du Dich ins rechte Licht setzen kannst. Ein wichtiges Gespräch steht auf dem Programm, und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen.

Gesundheit und Fitness

Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten. Du solltest, wenigstens vorübergehend, Hektik und Stress etwas verringern. Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Lasse Dich mal wieder vom Arzt so richtig durchchecken. Das beruhigt, und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert.

Beruf und Finanzen

Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gib Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit. Deine Gedanken sind auf eine Phase des Lernens konzentriert. Du bist wissbegierig, willst Neues ausprobieren und die alten Gleise verlassen. Spontan und mutig ist Dein Auftreten, damit machst Du am Arbeitsplatz Pluspunkte. Deinen Wunsch nach mehr Erkenntnis und innerem Wachstum verbindest Du mit Intuition und Fantasie. Dadurch sind manche Themen nicht richtig greifbar.