Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche verspricht allen Fans der Astrologie einen spannenden Ausblick auf die Zukunft des Sternzeichens Fische. Im Wochenhoroskop für Fische vom 16.3. bis 22.3.2026 verraten die Sternenkundler, ob in der Liebe heiße Tage bevorstehen oder im Beruf der große Erfolg grüßt.

Liebe und Partnerschaft

Harmonie stellt sich ein, und endlich machen gemeinsame Unternehmungen wieder mehr Spaß. Du selbst, aber auch Dein Umfeld profitieren davon. Vielleicht hast Du Dein Liebesleben nicht mehr ganz im Griff? Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Nimm unbedingt die Winke des Schicksals ernst und lerne daraus. Es ist schmerzhaft, wenn man immer nur aus Erfahrung klug wird.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist momentan etwas angeschlagen, und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Es ist nie zu spät, Dir einen Traum zu erfüllen. Deshalb solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und so Deine Pfunde verlieren. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm. Du bist viel zu schnell eingeschnappt – das belastet Dich nur.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir momentan nicht alles, jeder Termin gestaltet sich schwieriger als geplant. Da braucht man schon gute Nerven. Inspiriert von ganz neuen Plänen entwickelst Du endlich den Mut, das zu tun, was Dir schon lange vorschwebt. Lasse Dich nicht davon abbringen. Du bist schlau und rückst Deine Vorteile ins rechte Licht. Bleibe gelassen – Du erhältst ein interessantes Angebot.