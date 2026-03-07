Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche birgt einige Überraschungen in Liebe, Beruf und Gesundheit. Wer den Rat der Sternenkundler aus dem Wochenhoroskop für Fische vom 9.3. bis 15.3.2026 befolgt, kann seine Chancen auf Harmonie und Zufriedenheit erhöhen.

Liebe und Partnerschaft

Bist Du immer noch Single? Bestimmt nicht mehr lange! Man nimmt Dich beim Wort. Passe also auf, wenn Du etwas versprichst, was Du nicht halten kannst. Das würde man Dir sehr übel nehmen. Spiele keine Gefühle vor, die Du nicht empfindest. Es macht die Situation im Moment leichter, ist aber langfristig nicht gut. Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein - gehe auf Partnersuche.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr. Deine guten Gedanken haben heilende Wirkung, setze sie bewusst ein. Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Alles läuft Dir viel zu schnell. Du fühlst Dich gehetzt und unter Druck und kannst Dich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Beruflich wird sich einiges ergeben. Achte auf Angebote oder Andeutungen. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.