Wochenhoroskop Fische: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Wie stehen die Sterne in der neuen Horoskop -Woche? Erwarten Dein Sternzeichen zauberhafte Momente voller Liebesglück oder gilt es, erst noch einige Hürden zu nehmen? Das gratis Wochenhoroskop für Fische vom 17.11. bis 23.11.2025 rät dem Sternzeichen auf jeden Fall zu mehr Entspannung im Leben.

Nicht nur das Fische-Monatshoroskop verrät Dir, was die Astrologie in Sachen Liebe, Beruf, Gesundheit sieht :

Liebe und Partnerschaft

Deine Gefühle und Emotionen kommen zur Ruhe. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt. Du sehnst Dich nach Gemütlichkeit und liebevoller Fürsorge. Amor liegt auf der faulen Haut. Tue es nicht auch, sonst könnte sich das Liebes- und Beziehungsleben ziemlich uninteressant gestalten.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst entspannte Tage, um zur alten Unbeschwertheit zurückzufinden. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Deine Gesundheit ist widerstandsfähig und robust. Mache weiter so!

Beruf und Finanzen

Die Welt und der Erfolg stehen Dir offen, Du musst nur den ersten Schritt wagen. Sammle jetzt in der Entspannung Kraft für kommende Aufgaben. Du wirst sehen, dann geht alles leichter und schneller. Du wirkst derzeit anziehend auf andere und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Du kannst endlich einen Streit beilegen. Dein Partner hat Dich gut verstanden und bereits innerlich Abbitte geleistet.