Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

In welchem Lebensbereich von Jungfrau ist die Harmonie durch die Himmelskörper, Mondenergien und Planetenbewegungen in der nächsten Horoskop -Woche gefährdet? Das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 9.2. bis 15.2.2026 hilft Dir dabei, die passende Richtungsentscheidung in Liebe, Beruf und Gesundheit zu treffen.

Liebe und Partnerschaft



Du bist jetzt ruhig und besonnen, vielleicht sogar ernst und verschlossen. Es gibt kein Hochgefühl, aber solide Beständigkeit. Dein Schatz macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht. Du hast die volle Unterstützung Deines Partners oder Deiner Partnerin und gleichzeitig bestrahlt Dich eine aufbauende Sonnenenergie. Was willst Du mehr! Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden. Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! In der nächsten Zeit musst Du mit inneren Spannungen rechnen. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könnte Dir guttun.

Beruf und Finanzen

Dein Tief ist überstanden und Du läufst zu Hochformen auf. Im Beruf ergeben sich durch Deinen ausgeprägten Unternehmungsgeist neue Chancen. Du solltest bei wichtigen Gesprächen auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst. Geschäftlich kündigen sich endlich wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Verzettele Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss.