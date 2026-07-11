Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 13.7. bis 19.7.2026 verrät Dir, ob das Schicksal gnädig mit Dir ist und worauf Du in der aktuellen Lebenssituation besonders achtgeben solltest. Erfahre mehr über die nächste Horoskop -Woche und erhalte wertvolle kosmische Tipps für jeden Lebensbereich.

Liebe und Partnerschaft

Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten. Versinke nicht in Deinem Selbstmitleid, das wird Dir nicht weiterhelfen. Deine Launen solltest Du zügeln und das Lächeln nicht vergessen. In der Liebe übernimmst Du jetzt endlich die Initiative. Partnerschaften können sich auf richtig tolle Momente einstellen.

Gesundheit und Fitness

Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst. Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen.

Beruf und Finanzen

Es helfen weder Zeitdruck noch Stress, wenn Du eine Arbeit perfekt beenden willst. Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Du brauchst jetzt Freiraum und willst endlich wieder verspielt sein. Jetzt geht es richtig rund, Überstunden können anfallen. Im Beruf punktest Du mit Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude.