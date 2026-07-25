Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

Du wurdest im Sternzeichen Jungfrau geboren? Dann wird die nächste Horoskop -Woche sehr spannend für Dich! Lies gleich nach, was Du in Sachen Liebe, Gesundheit und Geld laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 27.7. bis 2.8.2026 zu erwarten hast.

Liebe und Partnerschaft

Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst auch Du sehr großen Wert. Wenn Du Dich ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen. Was willst Du noch mehr, Du wirst von allen Seiten geliebt. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast und genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten.

Gesundheit und Fitness

Rückenschmerzen wegstretchen, das ist gut für die Gesundheit. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleibe zu Hause und ruhe Dich richtig aus. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung.

Beruf und Finanzen

Jemand versucht schon lange Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch. Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden. Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue Dir und Du wirst erfolgreich sein. Die Angst vor dem Versagen teilst Du mit vielen. Stelle Dich der Herausforderung, sonst wirst Du es beim nächsten Mal noch schwerer haben.