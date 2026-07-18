Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Wenn Du vom Sternzeichen Jungfrau bist, wird die nächste Horoskop -Woche beruflich sehr vielversprechend. Du möchtest mehr wissen? Hier findest Du das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.7. bis 26.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du darfst Dich auf einige Stunden voller Zärtlichkeit freuen. Schaue Dich aufmerksam um und Du wirst sehen, wer schon lange darauf wartet. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Zurzeit zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache. Du hast ein Gespür dafür, wie Du Dich ins rechte Licht setzen kannst.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um Dich in Form zu halten. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper. Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten.

Beruf und Finanzen

In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Du signalisierst Interesse an echtem Zusammenspiel mit den Dir wichtigen Menschen. Somit bist Du im Team am besten aufgehoben. Du musst nicht gleich aus der Haut fahren, sondern einfach nur sachlich bleiben. Dein Geist ist jetzt empfänglich und offen für neue geistige und spirituelle Anstöße, die Du erst später richtig verarbeiten wirst.