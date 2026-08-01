Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Laut Astrologie ist in der nächsten Horoskop -Woche das eigene Beziehungsleben für das Sternzeichen Jungfrau ein großes Thema. Lies das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 3.8. bis 9.8.2026, spüre die Resonanz in Deinem Inneren und höre auf Dein Herz, dann wirst Du erkennen, was für Dich in Liebe und Partnerschaft wirklich wichtig ist.

Liebe und Partnerschaft

In der Liebe scheint für Dich die Sonne. Wenn Du in einer festen Partnerschaft lebst, zeigt sich jetzt jeder von seiner harmonischen Seite. Im Moment kannst Du einigen ziemlich den Kopf verdrehen. Schließe eine alte Liebesgeschichte ab. Die Sache ist schon lange vorbei. Zärtliche Momente, anregende Gespräche – was willst Du noch mehr?

Gesundheit und Fitness

Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff. Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut. Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht Dich nur schlaflos.

Beruf und Finanzen

Du hast ein Gefühl der Kraft und Unternehmungslust. Du spürst, wie äußere Widerstände schwinden und anstehende Aufgaben gelöst werden. Die laufenden Geschäfte gehen einen soliden Gang und Du beherrschst Deine Aufgaben. Wichtige Entscheidungen stehen demnächst an. Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert und gefestigt. Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld!