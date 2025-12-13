Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Ein Lebensbereich braucht in der nächsten Horoskop -Woche ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Erfahre im gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 15.12. bis 21.12.2025, welche kosmischen Tipps die Astrologie für eine zufriedenere Zukunft bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du ein Problem hast, das eine abrupte Lösung verlangt, dann hast Du jetzt den Schwung dazu. Handle gezielt und überlegt. Gemeinsam mit Deinem Lieblingsmenschen wirst Du glückliche Stunden verleben. Wenn Du Deinem Schatz Schuldgefühle einredest, verschließt er sich immer mehr. Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lasse Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut drauf. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Gönne Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und so mancher fühlt sich wie neu geboren.

Beruf und Finanzen

Gib Dich nicht mit halben Sachen zufrieden. Obwohl Du schon viel leistest, wirst Du feststellen, dass noch viel mehr in Dir steckt. Habe Mut, etwas mehr aus Deinem Wissen zu machen. Jemand macht Dir einen guten Vorschlag, weise ihn nicht von der Hand. Initiative und Selbstvertrauen sind die Garanten für das Gelingen Deiner Vorhaben.