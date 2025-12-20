Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Aufgrund der Sternenkonstellation ist von Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau Beständigkeit gefordert, denn die kosmischen Energien blockieren so manche Richtungsentscheidung in der nächsten Horoskop -Woche. Im Liebesleben ist dem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 22.12. bis 28.12.2025 zufolge der große Moment gekommen.

Lasse das Leben nicht einfach an Dir vorbeiziehen und lies in den Horoskopen für Jungfrau , was in Zukunft möglich ist :

Liebe und Partnerschaft



Du musst in der nächsten Zeit mit kleineren Querelen rechnen, doch die Lage entspannt sich schon bald wieder. Du lieferst Dich Deinen Emotionen nicht aus, sondern kannst sehr gut unterscheiden. Nach einer kürzlichen Niederlage solltest Du Dich nun um Dich selbst kümmern. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf. Gehe auf Distanz zu Personen, die Dir nur schaden wollen. Du brauchst jemanden an Deiner Seite, der Dich wirklich zu schätzen weiß.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut und Dein Bedürfnis nach Veränderung treibt Dich an. Nutze Deine Kraft! Ein Vitamincocktail könnte Dein Immunsystem zusätzlich stärken. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm diese Chance. Frische Luft tut Dir jetzt besonders gut. Bei einem langen Spaziergang kannst Du über Deine Träume nachdenken und neue Energie sammeln.

Beruf und Finanzen

Eine Phase himmlischer Ruhe erwartet Dich. Die meisten Aufgaben sind erledigt, und Du kannst endlich etwas langsamer machen. Überprüfe genau, wer wirklich für mangelnde Erfolge verantwortlich ist. Nur wenn Du Dich im Job richtig anstrengst, winkt der Erfolg. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten Dich zum Umdenken und neu Ausrichten anregen.