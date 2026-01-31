Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

In der nächsten Horoskop -Woche nimmt das Leben von Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau Fahrt auf, sodass in Liebe, Gesundheit und Beruf jeweils eine wichtige Richtungsentscheidung getroffen wird. Wie Du die günstige Sternenkonstellation am besten für Dich nutzt, steht im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 2.2. bis 8.2.2026.

Bist Du weiter auf Erfolgskurs oder holt Dich das Schicksal ein? Mehr erfährst Du in den Horoskopen für Jungfrau:

Liebe und Partnerschaft

In Deinen Beziehungen, besonders Deinem Lieblingsmenschen gegenüber, verhältst Du Dich äußerst zurückhaltend, und das kann zu Missverständnissen führen. Dein Schatz zieht sich immer mehr zurück, und Du scheinst das nicht zu bemerken. Passe auf, dass Du nicht durch negative Äußerungen jemanden total verärgerst. Du hast zu viel Energie, die Du sinnvoller einsetzen solltest. Einerseits bist Du sehr zufrieden mit Deinem Herzblatt, andererseits berührt aber auch noch jemand Dein Herz. Setze Deinen Verstand ein.

Gesundheit und Fitness

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für die Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's, man darf auch mal schwach werden. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen, es würde Dir guttun. Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist es wichtig, Dich jeder noch so außergewöhnlichen Situation anzupassen. Du beweist großes Geschick, andere von einer Sache zu überzeugen. Obwohl Du Dich engagiert einsetzt, bekommst Du zu wenig Anerkennung. Du bist zu dünnhäutig! Keiner ist gegen Dich, im Gegenteil, man ist Dir gut gesonnen.