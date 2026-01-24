Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Singles sind in Flirtlaune: Das verrät auch die nächste Horoskop -Woche für das Tierkreiszeichen Jungfrau. In der Partnerschaft ist es an der Zeit, endlich ehrlich zu sein. Mehr Sternenkundler-Tipps hält das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 26.1. bis 1.2.2026 bereit.

Die Welt der Astrologie schenkt jedem Sternzeichen hilfreiche kosmische Tipps. Nutze die Jungfrau Horoskope als Chance, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen:

Liebe und Partnerschaft

Du brauchst Dich nicht gleich unfrei zu fühlen, wenn Du Dich bindest. Auch innerhalb einer Beziehung hast Du noch viele Möglichkeiten. Es muss jetzt ein offenes Wort gesprochen werden. Dabei solltest Du die Dinge auf den Punkt bringen. Diplomatie wäre falsch. Deine Lustgefühle sind im Keller, nimm Dir in der Liebe eine Auszeit. Du erlebst viel Zärtlichkeit und Verständnis. Das lässt Dich aufleben.

Gesundheit und Fitness

Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Im Moment fühlst Du Dich etwas schlapp, das gibt sich - bald bist Du wieder topfit. Viel Kraft für alles. Setze mehr auf Bewegung. Ärger macht krank und Freude heilt, entscheide richtig.

Beruf und Finanzen

Wandle bei Deinen Kollegen Skepsis und Misstrauen in Zuversicht. Deine Person wird meist offen und freundlich erlebt. Manchmal steckt dahinter jedoch auch die Unfähigkeit, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Kreativ, klug und geduldig bewegst Du Dich in Deinem Arbeitsfeld. Du ergänzt Dich mit einigen Kollegen perfekt!