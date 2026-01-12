Wochenhoroskop Jungfrau: So wird diese Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Tipps für Dein Beziehungsleben bekommst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 12.1. bis 18.1.2026. L aut den Sternen sollte Dein Sternzeichen in dieser Horoskop -Woche aufmerksam sein, denn das Liebesglück liegt direkt vor Deinen Augen. Einen wachsamen Blick erfordern ebenso Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Abgekühlte Gefühle sind das nicht, eher ein kleiner Durchhänger, und der verschwindet. Schöne Gefühle, gute Laune. Herrlich, um auszugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Es kann romantisch und ganz schnell auch sehr ernst werden. Sei jetzt nicht allzu misstrauisch, wenn Dir jemand schon bei der ersten Begegnung eine Liebeserklärung macht. Sie ist ehrlich gemeint. Brisante Begegnungskonstellation für Singles. Es knistert an allen Ecken und Enden.

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun.

Beruf und Finanzen

Eine heikle Aufgabe solltest Du nur im Team angehen. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken. Es hat keinen Sinn, wenn Du verbissen an etwas Neuem arbeitest. Du bist zu stark blockiert, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Eine gute Organisation erspart Dir weite Wege.