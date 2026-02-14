Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Ob Single oder in fester Partnerschaft: Die Sterne sehen in Sachen Liebe spannende Zeiten bevorstehen. Erfahre im Wochenhoroskop für Krebs, was die Sternenkonstellationen für die nächste Horoskop-Woche vom 16.2. bis 22.2.2026 für Dein Schicksal vorgesehen haben. Tauche ein in die Inspiration einer ganz anderen Welt und blicke mit Mut und Herz der Zukunft entgegen.

Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 16.2. bis 22.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 16.2. bis 22.2.2026.  © 123rf.com/lux100

Wochenhoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Deinen Schatz jetzt nicht im Regen stehen, er braucht Dich dringend. Es gefällt Dir jemand wegen seiner verrückten Ideen. Hitzig und brisant entwickelt sich ein Streit mit einem abgeblitzten Flirt. Jetzt kannst Du zeigen, dass Du über den Dingen stehst. Deine Gefühle stehen unter der Herrschaft Deines Verstandes, und deshalb solltest Du mit Deinen Äußerungen und Entscheidungen vorsichtig sein.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie ganz schnell an. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz erreichst Du Ziele, die vorher nicht möglich waren. Eine starke innere Unruhe prägt den ganzen Lebensablauf. Prüfe genau oder frage nach anderen Meinungen, ehe Du Dich festlegst. Beziehe bei großen Plänen die Wirklichkeit sorgfältig mit ein. Großartige Bauwerke benötigen ein sehr stabiles Fundament. Kraftvoll trotzt Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel Deiner Wünsche.

