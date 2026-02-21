Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Hier hast Du die Chance, einen Blick auf die nächste Horoskop -Woche zu werfen, um zu erfahren, was die Astrologie Dir über Deine Zukunft sagen und wovor sie Dich warnen möchte – jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Ihr seid gemeinsam einsam, das muss aber nicht immer am anderen liegen. Denke daran, Dein Schatz denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du das tust. Bei Deinem Verhalten musst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Lieblingsmensch gekränkt ist. Du zögerst und Du zweifelst zu viel. Dadurch entgehen Dir immer wieder gute Chancen. Habe endlich Mut und entscheide Dich!

Gesundheit und Fitness

Softe Bewegung nimmt Schmerzen und bessert die Laune spürbar. Nicht nur Sport schauen - selbst antreten, das würde Dir mal richtig guttun. Verwöhne Dich mit kulinarischen Köstlichkeiten, genieße und schlemme. Gesundheitlich kann es zu leichten Kopfschmerzen kommen.

Beruf und Finanzen

Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren. Beruflich solltest Du etwas zurückhaltend sein. Lasse es langsam angehen und versuche nicht, etwas zu erzwingen. Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt - versuche zu pokern! Komplimente und Bewunderung stärken Dein Selbstbewusstsein und Du bist richtig süchtig danach. Nimm Dich doch einfach so, wie Du bist.