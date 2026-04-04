Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Krebs-Frauen und -Männer ein bisschen mehr Schwung in ihr Leben bringen. Sport hilft der Gesundheit auf die Sprünge. Dann kann es auch in der Beziehung wieder kräftig prickeln. Was die Sterne sonst noch für Überraschungen bereithalten, erfährst Du hier im Wochenhoroskop für Krebs vom 6.4. bis 12.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Ziehe Dich jetzt bloß nicht aus der Affäre, wenn es in Deiner Partnerschaft kriselt. Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke. Es kommt frischer Schwung in Dein Liebesleben, also runter von der Bremse. Dein Liebesleben ist zu anstrengend, auf Dauer schadest Du Dir nur selbst.

Gesundheit und Fitness

Leichte Rückenverspannungen sind möglich. Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du für vernünftige Ernährung sorgen. Kleine Gewichtsschwankungen, setze auf richtige Ernährung. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen.

Beruf und Finanzen

Sehr klar und realistisch gehst Du vor. Du lässt Dich nur auf Kräftemessen ein, wenn Du wirklich davon überzeugt bist, dass Du siegen wirst. Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Nutze Deine günstigen Konstellationen für die Stabilisierung Deiner Stellung und das Erklimmen der Erfolgsleiter. Allerbeste Aufstiegschancen. Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinen Gunsten beeinflussen.