Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Die nächste Horoskop -Woche sieht im Beruf den großen Erfolg kommen. Was die Zukunft Deinem Sternzeichen für Tipps in Liebe und Gesundheit mit auf den Weg geben kann, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 18.5. bis 24.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst umschwärmt und erwartest, dass andere auf Dich zukommen. Sei ruhig etwas offener, auch in erotischer Hinsicht. Das bringt Schwung in Deinen Alltag und in Dein Liebesleben. Es dauert nicht mehr lange, dann flattern Schmetterlinge durch Deinen Bauch. Du sprichst jetzt mehr als sonst über Deine Gefühle und findest dadurch leicht Kontakt. Auch das Seelenleben anderer interessiert Dich stärker.

Gesundheit und Fitness

Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe neue Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir bald die Energie aus. Dein hohes Energieniveau tut Dir grundsätzlich gut, dennoch solltest Du die Akkus Deiner Nerven wieder aufladen. Habe den Mut, offen über Deinen Frust zu sprechen, das wirkt befreiend.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, wird Dir einiges gelingen. Plane sorgfältig und arbeite konzentriert. Um echte Veränderungen zu erreichen, reicht es nicht aus, nur Kritik zu üben, Du musst auch konkrete Alternativen schaffen. Du bist momentan leicht beeinflussbar. Vorsicht, sonst entsteht der Eindruck, dass Du Dich nach dem Wind drehst. Wenn Du so weitermachst, sind berufliche Konflikte vorprogrammiert.