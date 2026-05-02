Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

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Wochenhoroskop Krebs vom 4.5. bis 10.5.2026 | Horoskop der KW 19: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche bringt Krebs-Geborenen neue Erkenntnisse in vielen Lebensbereichen. Diese Woche solltest Du in Sachen Liebe auf Deine weiche Seite setzen, dann steht das ganz große Glück in Aussicht. Ob Dir die Sterne im Beruf oder der Gesundheit auch wohl gesonnen sind, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 4.5. bis 10.5.2026.

Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 4.5. bis 10.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 4.5. bis 10.5.2026.  © 123rf.com/klim2011

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest neue Kontakte suchen, wenn Du Dich einsam fühlst. Übe Dich in Geduld und sei nicht so verbissen. Lächle! Dein Schatz hat etwas auf dem Herzen, höre gut zu. Amor hält einiges für Dich bereit, doch nutze es nicht um jeden Preis. Spiele nicht mit den Gefühlen anderer. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle in der Partnerschaft nicht ganz im Klaren.

Gesundheit und Fitness

Die Hängematte oder die Couch sind jetzt Deine Lieblingsorte. Entspanne so oft es geht. Du gibst viel und strengst Dich an, oft für andere! Gönne Deinem Magen mit leichter Kost eine Pause. Positive Gedanken stärken auch Deinen Körper.

Beruf und Finanzen

Eine heikle Aufgabe solltest Du im Team angehen und den Erfolg teilen. Du bist in der Lage, auch komplizierte Zusammenhänge zu verstehen und positiv zu lösen. Bleibe dabei bodenständig. Veränderungen im Berufsleben bringen langfristig Stärke und Unterstützung. Es wird Zeit, Deinen Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Setze Grenzen und zeige klar Deine Position.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

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