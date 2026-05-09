Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Die nächste Horoskop -Woche steht für Krebs-Geborene ganz im Zeichen der Gesundheit. Um Körper und Geist Harmonie zu schenken, sind kleine Auszeiten vom Alltag Gold wert. Das Wochenhoroskop für Krebs vom 11.5. bis 17.5.2026 hält noch mehr Astro-News für Dich bereit.

Mehr zu Liebe, Gesundheit und Beruf finden alle im Tierkreiszeichen Krebs unter :

Liebe und Partnerschaft

Deine grenzenlose Hingabefähigkeit beflügelt Deine Beziehung. Mit Deinem Charme wirst Du Dein Leben und die Liebe nach Deinen Wünschen gestalten können. Glaube an Deine eigene Stärke. Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Du hast große Lust auf Feiern, Lachen und Flirten. Ein Funke kann überspringen und Du verliebst Dich in jemanden, den Du schon kennst.

Gesundheit und Fitness

Ein altes Zipperlein meldet sich – bitte nicht einfach ignorieren. Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt Dein Nervenkostüm. Reduziere Dein Aufgabengebiet und baue Stress ab.

Beruf und Finanzen

Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung. Für Deine fortschrittlichen Ideen kannst Du Dich bedenkenlos einsetzen. Dein fachliches Wissen lässt sich jetzt gewinnbringend einsetzen. Ein Plan geht auf – bleibe beruflich am Ball.