Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Wow! Die nächste Horoskop -Woche erscheint überaus positiv für Krebs-Geborene. Wenn Du in der Liebe, im Beruf und bezüglich Deiner Gesundheit auf einige Dinge achtest, bist Du kaum aufzuhalten. Mehr kosmische Infos gibt's jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 13.4. bis 19.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Deine flatterhafte, manchmal etwas ungebundene Art hat Dich nicht sehr weit gebracht. Bereue nichts, Du bist so, wie Du bist! Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder. Sei jetzt nicht allzu misstrauisch, wenn Dir jemand schon bei der ersten Begegnung eine Liebeserklärung macht. Sie ist ehrlich gemeint. Augen auf, es bahnt sich ein Kollegenflirt an.

Gesundheit und Fitness

Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für Dein persönliches Wohlbefinden. Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff. Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Vermeide Stress und ernähre Dich gesund.

Beruf und Finanzen

Bis auf kleine Schwächen geht es Dir prima. Lasse Dir bei neuen Projekten Zeit und lege Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung. Du kannst jetzt Deinem beruflichen Umfeld gute Impulse geben. Durch Protektionen von Vorgesetzten oder Behörden wirst Du in Deiner positiven Entwicklung weiterkommen. Deine Person ist gefragt. Du solltest jetzt Stellung beziehen und Dich für einen Weg entscheiden, sonst kommt eine wichtige Angelegenheit überhaupt nicht in Gang.