Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

Das Wochenhoroskop für Krebs vom 27.7. bis 2.8.2026: Normalerweise bist Du sehr ausgewogen und ruhig, doch diese Woche kann es ein wenig hektisch in der Liebe für Dich werden! Lies jetzt nach, was in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zukommen wird.

Wenn Du als Krebs-Frau oder als Krebs-Mann nach dem Wochenhoroskop noch weitere kosmische Inspiration suchst, bist Du auf diesen astrologischen Seiten genau richtig:

Liebe und Partnerschaft

Jemand baggert ohne Ende, Du wirst den Verlockungen nicht widerstehen. Im Moment ist alles nicht so ganz leicht für Dich. Noch scheint in Deiner Beziehung alles in Ordnung zu sein, doch Spannungen bauen sich bereits auf. Du erlebst wundervolle Stunden, in denen eine tiefe Vertrautheit herrscht. Gefährde nicht dieses Wohlbefinden! Falls Du derzeit romantische Gefühle verspürst, solltest Du damit nicht hinterm Berg halten.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Du wirst Dich wundern, wie gut ein bisschen Aufregung tut. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Deine empfindlichen Knie machen Dir zu schaffen.

Beruf und Finanzen

Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran. Bitte nicht ärgern, wenn Du merkst, dass Du Dein gesetztes Pensum nicht schaffst. Besinnung und Konzentration machen Dich ruhig und umsichtig. Wenn Du jetzt gerne Kommunikation betreibst oder Diskussionen führst, dann horche auch hin, was andere zu sagen haben!