Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Die nächste Horoskop -Woche hat es in Sachen Beruf in sich. Große Erfolge erwarten Dein Sternzeichen. Was die Sterne Dir zu den Themen Liebe und Gesundheit zu sagen haben und wie die Zukunft aussehen könnte, erfährst Du in Deinem gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 20.7. bis 26.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Auf Deinen Humor fährt zur Zeit jeder ab, einer ganz besonders. Etwas versucht, Dich innerhalb Deiner Grenzen zu halten. Vielleicht erkennst Du dadurch, dass das, was Du willst, einfach nicht machbar ist. Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.

Gesundheit und Fitness

Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut. Ärger drückt Deinen Magen jetzt doppelt schwer. Iss jetzt leicht und bekömmlich und lege Dir unbedingt ein dickeres Fell zu. Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen.

Beruf und Finanzen

Du bist nicht unschuldig an der angespannten Arbeitsplatzsituation. Warum verkriechst Du Dich? Jeder weiß, was Du leistest und das Lob hast Du verdient. Gib jetzt alles im Job, denn Du bist gut drauf. Dann brauchst Du bei Gehaltsverhandlungen keine Bescheidenheit walten zu lassen. Wenn Du weiterhin konsequent und konzentriert an Deinen Plänen arbeitest, dann wirst Du bald die Früchte ernten. Beruflich, aber auch privat.