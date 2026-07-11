Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Du erhoffst Dir manchmal ein paar gute Ratschläge, um besser durch das Leben zu kommen? Dann bist Du beim kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 13.7. bis 19.7.2026 genau richtig! Lasse die Sterne kurz sprechen, höre zu, was sie Dir zu sagen haben, und Du bist bestens für die nächste Horoskop -Woche gerüstet.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst Dein Ziel auf einem Weg erreichen, den Du Dir nie hättest träumen lassen. Das wird Dein Selbstbewusstsein stärken. Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen. Das ist auf lange Sicht jedoch ganz sicher nicht gut. Rufe öfter mal bei Deinem Schatz an, er sehnt sich sehr danach. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das ist gefährlich!

Gesundheit und Fitness

Spitzenkondition – jetzt hängst Du alles problemlos ab. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne harmonische Zeit steht bevor. Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein. Tue einfach mal wieder das, was Dir so richtig Spaß macht.

Beruf und Finanzen

Wissen und Fähigkeiten kannst Du mit gutem Erfolg einsetzen. Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleibe trotzdem ganz gelassen. Habe Vertrauen, die Ergebnisse werden Dir zeigen, dass sich Dein Einsatz lohnt. Ein positiver Aspekt signalisiert sehr deutlich Deine Schaffenskraft und Energie.