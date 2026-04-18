Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

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Wochenhoroskop Krebs vom 20.4. bis 26.4.2026 | Horoskop der KW 17: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Ob die nächste Horoskop-Woche für das Sternzeichen Krebs wohl eine Liebeswoche wird? Das Horoskop hat Antworten darauf und auch auf andere wichtige Lebensfragen. Ängste, Schwierigkeiten im Job und gesundheitliche Probleme – Du kannst alles in den Griff bekommen und eine glückliche Zukunft erwarten, wenn Du Dein Leben richtig anpackst. Das Wochenhoroskop für Krebs vom 20.4. bis 26.4.2026 hilft Dir dabei.

Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 20.4. bis 26.4.2026.
Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 20.4. bis 26.4.2026.  © 123RF/saiyood

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.

Liebe und Partnerschaft

Deine frechen Flirtsignale sind ganz schön ermutigend. Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen. Du bist unruhig und zeigst Dich immer wieder von einer anderen Seite. Deine Gefühle und Gedanken sind angeregt und Du willst Dich mitteilen. Auch Sachliches geht Dir jetzt gut von der Hand.

Gesundheit und Fitness

Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Nimm Krankheiten nicht auf die leichte Schulter, sondern kuriere sie gründlich aus. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg – damit erreichst Du mehr. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise.

Beruf und Finanzen

Verzettele Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt. Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich genießen. Du brauchst nicht zurückzustecken, denn Du weißt genau, was Du leistest.

Titelfoto: 123RF/saiyood

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