Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Nimm Dich in Acht vor zu viel Selbstverständlichkeit in der Liebe. Ein wenig mehr Ruhe und Achtsamkeit können Deiner Gesundheit in den nächsten Tagen auf die Sprünge helfen. Was die nächste Horoskop -Woche sonst noch für Dich bereithält, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 30.3. bis 5.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Voller Abenteuerlust stehst Du in den Startlöchern. Wenn Dein Schatz jetzt nicht erkennt, was in Dir steckt, dann tut es sehr bald ein anderer. Du genießt die Zärtlichkeit Deines Partners oder Deiner Partnerin sehr. Bringe Deine Gefühle zum Ausdruck und sage alles, was Dir auf dem Herzen liegt. Werde nicht übermütig, auch wenn jetzt alles so läuft, wie Du Dir das vorstellst. Leben und leben lassen, das muss Deine Devise sein. Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann.

Gesundheit und Fitness

Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Deine Waage zeigt Übergewicht an. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen.

Beruf und Finanzen

Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum einer Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Gehe zielstrebig weiter! Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben. Vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Die Situation verlangt oft rasches Handeln, originelle Ideen und Verständnis für ungewöhnliche Ereignisse. Behalte daher einen kühlen Kopf.