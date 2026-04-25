Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Ob Single oder in fester Partnerschaft: Die Sterne sehen in Sachen Liebe spannende Zeiten bevorstehen. Erfahre im Wochenhoroskop für Krebs vom 27.4. bis 3.5.2026, wie sich die Sternenkonstellation in der nächsten Horoskop -Woche auf Dein Leben auswirkt. Tauche ein in die Inspiration einer ganz anderen Welt und blicke mit Mut und Herz der Zukunft entgegen .

Liebe und Partnerschaft

Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke diese aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich. Du bist sehr anlehnungsbedürftig und brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst. Wenn Du es richtig anpackst, könntest Du eine Verjüngungskur Deiner Partnerschaft herbeiführen. Deine Liebespfeile treffen noch nicht – trinke mehr Zielwasser!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen – kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Vermeide Schwerverdauliches, damit unterstützt Du Deinen empfindlichen Magen.

Beruf und Finanzen

Du hast zwar jede Menge Rückenwind, allerdings solltest Du Deine Euphorie ein bisschen bremsen. Erst denken, dann handeln! Die Weichen sind auf Erfolg gestellt – bleibe unbedingt auf diesem Weg! Dein beruflicher Einsatz lohnt sich auf jeden Fall. Aufgepasst: Lege jetzt den richtigen Grundstein für Deinen Aufstieg. Deine Einflüsse waren selten so gut wie jetzt. Man rechnet mit Deinem Wissen.