Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 3.6. bis 9.6.2024

Der typische Krebs-Mann bzw. die typische Krebs-Frau ist einfühlsam, zielstrebig und sehr fröhlich. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 3.6. bis 9.6.2024 weiß, wie sich das Schicksal am besten in die eigene Hand nehmen lässt. Was die nächste Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen voraussagt, kannst Du direkt hier nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt zu Heftigkeit oder Flüchtigkeit neigst, musst Du mit Fehlern rechnen, die jedoch glimpflich ablaufen. Also Vorsicht! Dein inneres Grummeln hat ein Ende, die Venus strahlt Dich richtig an. Partnerschaftlich läuft alles bestens und Du wirst in Deiner Freiheit nicht eingeschränkt. Einladungen stehen an. Du spürst ein gutes Miteinander. Jemand weckt Dein Liebesverlangen und Deine romantischen Träume.

Gesundheit und Fitness

Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Du verspürst eine innere Unruhe. Mache einen Spaziergang! Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien.

Beruf und Finanzen

Greife schnell zu, wenn eine Weiterbildung angeboten wird. Lasse Dich nicht immer so hängen, ziehe die Sache durch. Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich. Nicht entmutigen lassen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid.