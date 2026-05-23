Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollte das Sternzeichen Krebs in Sachen Liebe auf seine weiche Seite setzen, dann steht für die Zukunft das ganz große Glück in Aussicht. Ob Dir die Sterne im Beruf oder der Gesundheit auch wohlgesonnen sind, verrät das Wochenhoroskop für Krebs vom 25.5. bis 31.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du bist in einer Flirt- und Feierphase! Verführerische Lockspiele, erotisches Knistern – es werden alle Register gezogen. Dein Liebesleben ist TOP. Es gilt jetzt, einem nahestehenden Menschen Deine Zuneigung zu bestätigen. Wähle Deine Worte sorgfältig aus und lege Deine Hemmungen ab. Deine gereizte Stimmung hebt sich erst wieder, wenn Dein Schatz zurück ist. Dein Herzensmensch kann Gedanken lesen. Auch das, was Du heimlich denkst, hat in Deiner Beziehung eine starke Wirkung. Achte mehr darauf.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Jetzt musst Du Dich nur noch aufraffen und die richtigen Weichen stellen. Packe öfter mal die Sporttasche für das Fitnesscenter. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen – die Energie lässt nach.

Beruf und Finanzen

In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit Deiner ganzen Kraft einbringen, um dieser Gemeinschaft zu mehr Ansehen zu verhelfen. Ein Plan geht auf – bleibe beruflich am Ball. Du bist viel zu sehr der Meinung, dass es ohne Dich nicht geht. Du täuschst Dich! Beruflicher Erfolg ist Dir wichtig und Du zeigst Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Du bist bereit, vieles dafür zu geben. Übertreibe es nicht.