Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

In der nächsten Woche kann es vorkommen, dass Du Dich etwas schlapp fühlst. Doch das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 8.6. bis 14.6.2026 verrät Dir, wie Du auch dieses Tief meistern kannst. Die nächste Horoskop -Woche blickt auf die Lebensbereiche Liebe, Gesundheit und Beruf und verrät Deinem Sternzeichen, wo es besonders gut läuft.

Glaube an Dich selbst und nutze die Hilfe der Astrologie – hier gibt es noch mehr über das Sternzeichen Krebs zu erfahren :

Liebe und Partnerschaft

Werde nicht ungeduldig, weil sich Deine Vorstellungen nicht so spontan erfüllen. Schließlich wusstest Du lange selbst nicht, was Du willst. Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen, Gefühle und Tatendrang. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Eine Geste oder bestimmte Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Lebe und liebe, ohne Dich zu fragen, was später kommt.

Gesundheit und Fitness

Iss mehr Obst und Gemüse – das wirkt sich vorteilhaft auf Deine Gesundheit aus. Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Ausreichend Schlaf ist wichtig. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben.

Beruf und Finanzen

Noch gibt es Hindernisse, die nur mit viel Geduld beseitigt werden können. Insgesamt sieht alles nach Routine aus. Nur Du selbst kannst das ändern. Zeige Ehrgeiz und Fantasie und sei nicht so träge. Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefragt, sonst wird es langsam eng. Neue Ideen sind gefragt, doch solltest Du – entgegen Deinem Naturell – strategisch vorgehen und planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter.