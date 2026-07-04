Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Nutze jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 6.7. bis 12.7.2026, um herauszufinden, was Dich in der Zukunft erwartet. Die Sterne fordern Dich in der nächsten Horoskop -Woche besonders heraus. Lasse Dich nicht entmutigen und wachse an Deinem Schicksal.

Liebe und Partnerschaft

Du neigst momentan zu Oberflächlichkeit und Ego-Trips. Beides ist aber Gift für die Beziehung. Etwas mehr Input könnte guttun. Gefühle und Emotionen beanspruchen jetzt einen größeren Raum als sonst. Es wird Dich zu Menschen hinziehen, bei denen Du Dich geborgen fühlst. Je intensiver Du liebst, desto erfüllter wird Dein Leben. Also lasse die Liebe zu und setze die richtigen Signale. Gegen Dein Auftreten und Deine Anziehungskraft wird kaum einer immun sein.

Gesundheit und Fitness

Positive Gedanken kräftigen auch den Körper. Schaffe geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Super wie es Deiner Gesundheit geht. Du fühlst Dich sehr vital und hast kaum negative Einflüsse. Es gibt nur einen kurzen Engpass.

Beruf und Finanzen

Hast Du überhaupt noch die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand! Am Arbeitsplatz musst Du damit rechnen, dass sich die Ereignisse überstürzen. Jemand versucht schon lange, Dich auszubremsen! Setze Dich erfolgreich durch. Vollkommenheit zu erlangen heißt, Unvollkommenheit abzugeben und loszulassen. Nur so kannst Du Dich weiter entwickeln und neue Wege gehen.