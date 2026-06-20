Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Wie wird die nächste Horoskop -Woche für Krebs-Geborene? Du möchtest wissen, ob auf Dein Sternzeichen spannende Überraschungen in Liebe, Gesundheit und Beruf warten? Dann solltest Du jetzt einen Blick in das Wochenhoroskop für Krebs vom 22.6. bis 28.6.2026 werfen.

Liebe und Partnerschaft

Sage Deinem Schatz doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt. Aussprachen verlaufen leider kontrovers und heftig. Lasse Dich auf keinen Fall aus der Reserve locken und bewahre einen klaren Kopf. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Bei Deiner Ausstrahlung fliegen Dir alle Herzen zu.

Gesundheit und Fitness

Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen.

Beruf und Finanzen

Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Du begreifst schnell, setzt alles perfekt um und kannst Dir viel vornehmen. Als Vertreter dieses Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst.