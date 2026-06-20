Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Krebs vom 22.6. bis 28.6.2026 | Horoskop der KW 26: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wie wird die nächste Horoskop-Woche für Krebs-Geborene? Du möchtest wissen, ob auf Dein Sternzeichen spannende Überraschungen in Liebe, Gesundheit und Beruf warten? Dann solltest Du jetzt einen Blick in das Wochenhoroskop für Krebs vom 22.6. bis 28.6.2026 werfen.

Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 22.6. bis 28.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Krebs vom 22.6. bis 28.6.2026.  © 123rf.com/veronikaillus

Hier findest Du weitere kosmische Botschaften für Krebs-Frauen und Krebs-Männer:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juni 2026 Monatshoroskop Krebs: Dein Horoskop für Juni 2026
Liebeshoroskop Krebs 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Krebs 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Krebs: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Krebs: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.

Liebe und Partnerschaft

Sage Deinem Schatz doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt. Aussprachen verlaufen leider kontrovers und heftig. Lasse Dich auf keinen Fall aus der Reserve locken und bewahre einen klaren Kopf. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Bei Deiner Ausstrahlung fliegen Dir alle Herzen zu.

Gesundheit und Fitness

Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen.

Beruf und Finanzen

Das ist klug, Du gibst nicht auf, ehe Du andere nicht für Dich gewonnen hast. Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Du begreifst schnell, setzt alles perfekt um und kannst Dir viel vornehmen. Als Vertreter dieses Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst.

Titelfoto: 123rf.com/veronikaillus

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Krebs: