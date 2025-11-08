Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

In der nächsten Horoskop -Woche verursachen Mondenergien Gefühle von Sehnsucht in Liebesdingen von Krebs-Frau und Krebs-Mann. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 10.11. bis 16.11.2025 hilft Dir dabei, Chaos im Beziehungsleben zu verhindern.

Liebe und Partnerschaft



Deine Zurückhaltung wird von manchen als Stolz missverstanden. Du kannst aber durchaus den ersten Schritt machen, ohne Dir etwas zu vergeben. Wenn Du für feine erotische Schwingungen empfänglich bist, wird die nächste Zeit nicht spurlos an Dir vorübergehen. Du sehnst Dich nach mehr Zärtlichkeit und Verständnis, wer tut das nicht? Achte darauf, welche Signale Du aussendest, damit Dein Umfeld Deine Wünsche erkennt.

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, das entgiftet Deinen Körper. Informiere Dich über Sportarten, die Du auch unkompliziert zu Hause ausüben kannst. Du musst etwas für Deinen Körper tun. Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Balance zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte.

Beruf und Finanzen

Eine überraschende Entwicklung im Job bringt Erleichterung. Im Beruf zeigt sich Deine Entschlussfreudigkeit positiv. Du bist blitzgescheit, wendig und schnell und strebst neue Ziele an. Du erhältst volle Unterstützung von Deinen Kollegen, und auch ein Vorgesetzter wird Dich mit kleinen Extras belohnen. Werde nicht überheblich! Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen wertvollen Verbündeten.