Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Die Gesundheit ist in der nächsten Horoskop -Woche eines der großen Themen für alle Krebs-Geborenen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 17.11. bis 23.11.2025 betrachtet die Dinge mal von einer anderen Perspektive. Nutze die Inspiration der Himmelskörper für mehr Klarheit im Leben.

Liebe und Partnerschaft

Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, die Phase geht vorüber. Wenn bei Deinem Herzensmenschen die Nerven blank liegen, solltest Du den Überblick behalten. Komplimente solltest Du nicht überbewerten, sondern auf Wahrheit überprüfen. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Deshalb bist Du jetzt auch in der Lage, auf andere Menschen zuzugehen.

Gesundheit und Fitness

Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Maßhalten beim Naschen, das Gewicht klettert sonst ganz schnell. Du brauchst Dir jetzt keine Gedanken um Deine Gesundheit zu machen. Insbesondere, wenn Du in allen Dingen weiterhin maßvoll bist.

Beruf und Finanzen

Du kannst zurzeit viele Dinge in die Tat umsetzen, aber trotzdem solltest Du mit Deinen Kräften haushalten. Morgen ist auch noch ein Tag. Jetzt ist es genug. Du solltest Dir nichts mehr aufdrücken lassen, was Dich nichts angeht. Du hast super gearbeitet. Sorge jetzt für Dich. Du weißt, was Du willst und kannst, bist pflichtbewusst und diszipliniert. Nimm Dir jetzt viel vor. Du begreifst schnell und setzt Vorhaben perfekt um.