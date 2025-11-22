Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Dein Körper gibt Dir in der nächsten Horoskop -Woche eindeutige Signale - höre in Zukunft besser darauf. Mit etwas mehr Lockerheit schaffst Du in anderen Lebensbereichen aktuelle Hürden. Ob es eine Liebeswoche wird, weiß das gratis Wochenhoroskop für Krebs vom 24.11. bis 30.11.2025 .

Liebe und Partnerschaft

Du erdrückst andere mit Deinem Hang nach Nähe und Bevormundung. Das ist keine Liebe. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich und Harmonie wird nun großgeschrieben. Du erfährst Neuigkeiten, mit denen Du lernen musst, richtig umzugehen. Bleibe ruhig und verlasse Dich auf Deine innere Sicherheit. Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu.

Gesundheit und Fitness

Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun. Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen.

Beruf und Finanzen

Jetzt wird es am Arbeitsplatz turbulent und anstrengend. Auch wenn Du am Morgen noch nicht weißt, wie Du alles schaffen sollst. Du wirst mit Ausdauer ein ganzes Stück nach vorne kommen. Achte darauf, dass Du mit Deinen Aufgaben rechtzeitig fertig wirst. Deine Karrierechancen steigen, je gelassener Du bleibst.