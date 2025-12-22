Wochenhoroskop Krebs: So wird diese Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

In Liebesdingen haben Krebs-Frau und Krebs-Mann diese Horoskop -Woche wenig zu befürchten, denn die Sterne, Himmelskörper und Mondenergien sind für Dich. Wertvolle Unterstützung für jeden Lebensbereich kommt von den Astrologen, welche das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 22.12. bis 28.12.2025 für Dich erstellt haben.

Liebe und Partnerschaft



Bleibe auf der Hut. Auch wenn Du gut drauf bist, kann der Alltag anstrengend und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen. Setze Dich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin an einen runden Tisch und stellt gemeinsam die Spielregeln Eures Zusammenlebens neu auf. Bleibe dabei sachlich. Organisiere einen neuen Mix aus Aktivität und Ruhe, so bringst Du endlich frischen Wind in Deinen tristen Lebensablauf. Die Liebe kann so schön sein, und Du empfindest immer tiefer und intensiver.

Gesundheit und Fitness

Deine Energiereserven wirken nahezu unbegrenzt. Trotzdem solltest Du Dich nicht ständig unter Erfolgszwang setzen. Du bist kräftig und vital, was willst Du mehr? Deine Gesundheit ist stabil und robust. Mache einfach weiter so!

Beruf und Finanzen

Ruhe Dich nicht zu lange auf Deinen Lorbeeren aus. Fasse frühzeitig neue Ziele ins Auge und arbeite darauf hin. Vieles fällt Dir jetzt leichter als sonst, nutze diese günstige Phase. Es lohnt sich doppelt, wenn Du Dich voll auf eine Sache konzentrierst. Du wirst einen Konkurrenten besiegen.