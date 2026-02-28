Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Wochenhoroskop Löwe vom 2.3. bis 8.3.2026

Dein Leben verläuft in vielen Lebensbereichen gerade sehr nach Wunsch, verrät das Horoskop für Löwe. Nutze die nächste Horoskop-Woche, um das Glück zu manifestieren. Was die Sterne zur Liebe, Gesundheit und zum Job zu sagen haben, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 2.3. bis 8.3.2026.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 2.3. bis 8.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 2.3. bis 8.3.2026.  © 123rf.com/helenlane

Wenn Du noch weitere Sternorakel suchst, schaue einfach hier:

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Du bist zu einem Flirt aufgelegt. Um sich geliebt und wohl zu fühlen musst Du aber auch Nähe zulassen. Der Harmonie im zwischenmenschlichen Bereich dürfte nichts im Wege stehen. Singles möchten sich jetzt noch nicht unbedingt festlegen.

Gesundheit und Fitness

Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Das Universum liefert viel Kraft – ideal, um Dich im Fitnessstudio richtig auszutoben. Bewegung steht auf dem Programm, und dies eventuell mehr, als Dir lieb ist. Lasse Dich nicht von launischen Stimmungen leiten. Gesundheit ist der größte Reichtum – richte Dich danach und beuge vor!

Beruf und Finanzen

Überlege bei Kaufangeboten, was Dir fehlt, und schlage rechtzeitig zu. Durch Ehrgeiz und Fleiß kannst Du Dir den weiteren beruflichen Weg ebnen. Packe es also endlich an und warte nicht immer ab. Große Pläne und Vorstellungen machen Dich unruhig. Vermutlich wirst Du um die Führung kämpfen, aber auch mit einem kleinen Erfolg zufrieden sein. Biete Neidern im Job lieber keine Angriffsfläche.

Titelfoto: 123rf.com/helenlane

