Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Das Wochenhoroskop für Löwe vom 23.2. bis 1.3.2026: Scheinbar hält die nächste Horoskop -Woche Überraschungen und Chancen für Dein Sternzeichen bereit. Doch von allein kommen das Glück und die Liebe nicht. Was Du tun kannst, um Deinem Schicksal auf die Sprünge zu helfen und in Zukunft harmonisch leben zu können, verraten Dir die Sterne jetzt.

Liebe und Partnerschaft

Wenn jemand wirklich Dein Herz erobert hat, neigst Du zum Klammern. Deine Laune ist sehr gut, denn Venus verleiht Dir ein tolles Gefühlshoch. Schaue Dich um, denn das Gute liegt so nah! Warte nicht ab, bis Du durch das Schicksal gezwungen wirst, Veränderungen vorzunehmen. Wage den ersten Schritt - Dein Mut wird belohnt. Ein Ereignis bringt alles durcheinander und sorgt für die große Liebe.

Gesundheit und Fitness

Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Es ist jetzt eine Zeit der Aktivität, der Freude an Deiner eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt. Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade heute fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, Du begibst Dich auf interessante Pfade.

Beruf und Finanzen

Denke einmal genau darüber nach, was Du bereits alles geleistet hast, und hinterfrage nicht immer, was Du noch leisten musst! Kollegen und Geschäftsfreunde vermitteln Neuigkeiten, die Deine Arbeit beeinflussen. Du profitierst beruflich von einem neuen und interessanten Job-Angebot. Schon die Überzeugung, eine schwierige Situation zu meistern, hilft Dir gewaltig über Deine Ängste hinweg. Du punktest mit guten Argumenten.