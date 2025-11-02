Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

In der nächsten Horoskop -Woche zeigt Dein Sternzeichen sich von der aufregenden Seite. Das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 3.11. bis 9.11.2025 verspricht spannende Entwicklungen in der Partnerschaft. Wie sich die Mondenergien auf Deine innere Harmonie auswirken, verraten die kosmischen Tipps der Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft

Du reagierst in Deinen Beziehungen höchst empfindsam. Vielleicht fühlst Du Dich nicht verstanden, oder aber Du verlangst zu viel von Deinem Partner oder Deiner Partnerin! Im Beruf macht sich Deine Entschlussfreudigkeit positiv bemerkbar. Wie lange willst Du das Spiel noch spielen? Der Bogen ist längst überspannt. Du erlebst viel Zärtlichkeit und Verständnis. Das lässt Dich aufleben.

Gesundheit und Fitness

Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Bewegung steigert das Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Nicht alle höflichen Leute sind Dir auch wohlgesonnen. Misstraue vordergründigen Freundlichkeiten, die nicht von Herzen kommen. Wehre Dich am Arbeitsplatz sofort und energisch gegen eine Ungerechtigkeit. Höre nur auf den, der Deine Ideen unterstützt. Du hast kein Feeling für den Umgang mit Deinen Mitarbeitern.