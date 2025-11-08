Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Wochenhoroskop Löwe vom 10.11. bis 16.11.2025 | Horoskop der KW 46: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die Sterne, Sonnen- und Mondenergien erleuchten Löwe-Mann und Löwe-Frau in der nächsten Horoskop-Woche das Herz, um sie erkennen zu lassen, dass sie eine große Portion Optimismus zur Verfügung haben. Welche Offenbarungen das Universum noch für Dich bereithält, findest Du im Wochenhoroskop für Löwe vom 10.11. bis 16.11.2025 heraus.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 10.11. bis 16.11.2025.
© 123RF/annbozhko

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Deine Eigenständigkeit verunsichert Deinen Schatz, macht ihn aber gleichzeitig stolz. Für ihn wirkst Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Pflege Deine Partnerschaft und achte darauf, Wünsche von den Augen abzulesen.

Gesundheit und Fitness

Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten Dich und Deinen Alltag. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Momentan bist Du etwas überfordert, also verausgabe Dich nicht ständig. Gehe in die Natur und laufe Deine negativen Gedanken einfach weg.

Beruf und Finanzen

Eine Verzögerung sorgt gerade für Zeitdruck, aber bleibe gelassen. Sei geschickt und orientiere Dich an erfolgreichen Vorbildern. Wenn Du diesen Weg weitergehst, kommst Du erfolgreich ans Ziel. Versuche außerdem, Deinen Kollegen zu vermitteln, was in Dir vorgeht - sonst entstehen leicht Missverständnisse.

