Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Mit ausreichend Vertrauen bringt die nächste Horoskop -Woche die Liebessterne auf Erfolgskurs. Sind die Aussichten für Deine Karriere ebenfalls so vielversprechend? Und wie ist es in der kommenden Woche um Deine Gesundheit bestellt? Im Wochenhoroskop für Löwe vom 17.11. bis 23.11.2025 schenkt die Astrologie Deinem Tierkreiszeichen inspirierende Tipps für mehr Glück und Harmonie.

Liebe und Partnerschaft

Warum bist Du nie in der Lage, den goldenen Mittelweg zu wählen? Denke daran, aus Erfahrung klug zu werden, ist sehr bitter. Das wird eine tolle Zeit für die Partnersuche. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Mache den Anfang! Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Schatz sein Herz richtig öffnen. Eigene zwanghafte Reaktionen können zu schleichenden Entfremdungen, plötzlichen Streitigkeiten und Trennungen im Zorn führen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich bist Du absolut fit. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane!

Beruf und Finanzen

Verlasse Dich nicht auf andere, erledige Deine Sache selbst. Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Jetzt gehörst auch Du endlich einmal zu den Gewinnern. Dir steht eine tolle Zeit bevor und nichts kann Dich mehr aus Deiner Bahn werfen. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst.