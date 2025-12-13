Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Das gratis Wochenhoroskop für Löwe vom 15.12. bis 21.12.2025 hält spannende kosmische Botschaften für Dein Sternzeichen bereit. In der nächsten Horoskop-Woche verspricht die Liebe heiße Zeiten.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 15.12. bis 21.12.2025.  © 123rf.com/okolaa

Sei neugierig und erfahre mehr über die Zukunft des Sternzeichens Löwe:

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Anstehende Aufgaben werden gelöst und Schwierigkeiten verlieren ihr Gewicht, wenn Du Dich endlich dazu entschließt, zu handeln. Paare erleben gemeinsam viele leidenschaftliche Momente. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern darauf, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Du bist fasziniert von den Gefühlen, die Dir ein anderer Mensch entgegenbringt. Aber noch kannst Du nicht glauben, dass er es ehrlich meint.

Gesundheit und Fitness

Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein. Du achtest viel zu sehr auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst. Nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Um persönliche Fortschritte zu machen, wirst Du jetzt unbekannte Gebiete betreten müssen. Wage diesen Schritt, er führt zum Erfolg! Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Setze beruflich auf Teamgeist, denn Deine Kollegen gehen Dir gerne zur Hand. Auch in Deiner Partnerschaft stehen ein paar besinnliche Stunden an.

