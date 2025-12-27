Wochenhoroskop Schütze: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

In ihrer aktuellen Lebenssituation müssen Frau und Mann im Sternzeichen Schütze erkennen, dass der eigene Entwurf vom Leben nicht unbedingt mit dem Schicksal übereinstimmt. Doch wie es im kostenlosen Wochenhoroskop für Schütze vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 heißt, lassen Dich die kosmischen Aufgaben der neuen Horoskop - Woche persönlich wachsen.

Liebe und Partnerschaft

Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Eine brisante Begegnungskonstellation erwartet Dich. Dein Schatz könnte nervös werden. Also übertreibe bitte nicht Deine geheimen Aktionen. In Deinem Gefühlsleben ist die Luft raus, sorge für frischen Wind. Suche Dir Deinen eigenen Weg. Vielleicht ist es nicht gerade der, den Du ins Auge gefasst hast.

Gesundheit und Fitness

Achte auf mehr Schlaf. Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt richtig gut. Gönne Dir alles, was hilft. Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auf andere Gedanken. Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für Dein Wohlbefinden.

Beruf und Finanzen

Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch. Was Du anpackst, birgt die Gefahr des Verlustes in sich. Dein Energieeinsatz verpufft, Deine Dynamik schießt ins Leere. Gehe auf Rückzug. Probleme mit dem Chef? Ziehe einen Schlussstrich und gehe bedenkenlos auf ihn zu. Du wirst sehen, es zahlt sich aus! Freue Dich und teile Deinen Erfolg mit anderen.