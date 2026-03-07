Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche verspricht neue Wege. Wenn Du Dich nicht ganz auf der Höhe fühlst, dann mache Dir nichts draus. In Zukunft hilft ein offenes Wort. Laut dem gratis Wochenhoroskop für Schütze vom 9 .3. bis 15.3.2026 stellen sich kleine Erfolge ein.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Damit die Harmonie erhalten bleibt, solltest Du nichts versprechen, was Du nicht halten kannst. Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke sie aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich. Unstete Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich unberechenbar.

Gesundheit und Fitness

Frische Deine Kräfte durch Entspannungsphasen regelmäßig auf. Niemandem ist gedient, wenn Du nur arbeitest und Dich dabei verausgabst. Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut. Du stehst stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen - es würde Dir guttun.

Beruf und Finanzen

Setze Dir realistische Ziele, die sich problemlos erreichen lassen. Jetzt wird es am Arbeitsplatz turbulent und anstrengend. Du kannst aus wenig alles machen und bist ein Meister im Improvisieren. Nutze das und verbuche Pluspunkte für Dich. Du übernimmst auf Deinem Fachgebiet jetzt die Führung.