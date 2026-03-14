Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Schütze vom 16.3. bis 22.3.2026 verkündet prickelnde Stimmung in der Liebe. Wenn Du den Druck ein wenig herausnimmst, steigern sich Gesundheit und Fitness wie von selbst. Wer noch mehr kosmische Inspiration für sein Sternzeichen sucht, wirft am besten einen Blick in die nächste Horoskop -Woche.

Liebe und Partnerschaft

Du bist momentan viel zu ungeduldig und übersiehst einige Flirtchancen. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für Singles, sind angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. Du bist sehr einfühlsam – das tut Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin richtig gut. Lerne bei Deinem Schatz endlich, nicht mehr Ja zu sagen, wenn Du Nein meinst.

Gesundheit und Fitness

Bei ersten Stressanzeichen tritt gleich etwas kürzer. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip. Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, und Du begibst Dich auf interessante Pfade. Auf Signale Deines Körpers solltest Du schnell reagieren.

Beruf und Finanzen

Für Deine geleistete Tätigkeit erhältst Du eine wunderschöne und wohlverdiente Rückmeldung. Das spornt Dich an und macht Lust auf mehr. Du bist derzeit etwas hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Freunden und Kollegen. Geschickt fädelst Du mal wieder neue geschäftliche und berufliche Kontakte ein. Du bist optimistisch und vertraust blind Deinem Können – das kann allerdings dazu führen, dass Du Dich auf Dinge einlässt, die Dich letztlich überfordern.