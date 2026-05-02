Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Wird Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche von der Liebe gepackt? Aufpassen solltest Du in Sachen Gesundheit, dann läuft es bald wieder rund. Mehr erfährst Du im Wochenhoroskop für Schütze vom 4.5. bis 10.5.2026.

Liebe und Partnerschaft

Zeige Dich verständnisvoll und lasse Dich auf Gefühle ein, die Dir zunächst fremd erscheinen. Es kann nichts passieren. Werde Dir Deines wahren Wesens bewusst, um Deine Stärken besser einzusetzen. Finde Deinen eigenen Lebensstil. Vermisst Du bei Deinem Schatz Zärtlichkeit, dann mache selbst den ersten Schritt. Vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß. Überfordere weder Dich selbst noch andere. Äußere Zwänge oder innere Triebe beeinflussen derzeit Dein Denken.

Gesundheit und Fitness

Willenskraft und Selbstvertrauen sind stark ausgeprägt, deshalb bist Du körperlich und seelisch belastbar. Chronische Beschwerden können sich jetzt verbessern. Sorge für mehr innere Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung in der Natur und atme tief durch. So lecker aufwendiges Essen sein kann, im Übermaß schadet es. Widerstehe der Versuchung und denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Zunächst erhältst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich selbst durchsetzen. Achte auf alle Signale. Wenn Du konsequent an Deinen Plänen arbeitest, wirst Du bald Erfolge sehen, beruflich und privat. Jetzt ist die Zeit, Deine Ziele zu verwirklichen. Räume Hindernisse aus dem Weg und gehe entschlossen voran. Dank Deiner Weitsicht kommst Du in vielen Bereichen weiter – manches fällt Dir sogar überraschend leicht.