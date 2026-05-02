Wochenhoroskop Schütze: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenhoroskop Schütze vom 4.5. bis 10.5.2026 | Horoskop der KW 19: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wird Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop-Woche von der Liebe gepackt? Aufpassen solltest Du in Sachen Gesundheit, dann läuft es bald wieder rund. Mehr erfährst Du im Wochenhoroskop für Schütze vom 4.5. bis 10.5.2026.

Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 4.5. bis 10.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Schütze vom 4.5. bis 10.5.2026.  © 123rf.com/klim2011

Nicht nur das spannende Schütze-Wochenhoroskop hält kosmische Tipps für Dein Sternzeichen bereit:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Mai 2026 Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Mai 2026
Liebeshoroskop Schütze 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Schütze 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Schütze: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Schütze: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.

Liebe und Partnerschaft

Zeige Dich verständnisvoll und lasse Dich auf Gefühle ein, die Dir zunächst fremd erscheinen. Es kann nichts passieren. Werde Dir Deines wahren Wesens bewusst, um Deine Stärken besser einzusetzen. Finde Deinen eigenen Lebensstil. Vermisst Du bei Deinem Schatz Zärtlichkeit, dann mache selbst den ersten Schritt. Vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß. Überfordere weder Dich selbst noch andere. Äußere Zwänge oder innere Triebe beeinflussen derzeit Dein Denken.

Gesundheit und Fitness

Willenskraft und Selbstvertrauen sind stark ausgeprägt, deshalb bist Du körperlich und seelisch belastbar. Chronische Beschwerden können sich jetzt verbessern. Sorge für mehr innere Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung in der Natur und atme tief durch. So lecker aufwendiges Essen sein kann, im Übermaß schadet es. Widerstehe der Versuchung und denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Zunächst erhältst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich selbst durchsetzen. Achte auf alle Signale. Wenn Du konsequent an Deinen Plänen arbeitest, wirst Du bald Erfolge sehen, beruflich und privat. Jetzt ist die Zeit, Deine Ziele zu verwirklichen. Räume Hindernisse aus dem Weg und gehe entschlossen voran. Dank Deiner Weitsicht kommst Du in vielen Bereichen weiter – manches fällt Dir sogar überraschend leicht.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Schütze: